Венецианский Гранд-канал стал ярко-зелёным после акции протеста, устроенной Гретой Тунберг

Утром 22 ноября участники движения Extinction Rebellion провели провокационную акцию на знаменитом мосту Риальто в Венеции.

Как сообщает агентство ANSA, в рамках акции протеста экологические активисты добавили в воды Гранд-канала флуоресцеин — специальный пигмент, из-за которого русло канала приобрело зеленый оттенок.

Реакция властей последовала незамедлительно. Губернатор региона Венето Лука Дзайя резко осудил произошедшее, подчеркнув, что подобные инциденты причиняют городу материальный ущерб, ведут к незапланированным реставрационным работам и, вопреки заявлениям активистов, сами по себе являются актом загрязнения.

Стоит отметить, что это не первая подобная акция в Венеции. Аналогичный случай произошел годом ранее, в 2023-м. Организаторы акции ссылаются на безвредность использованного красителя — флуоресцеина. Действительно, это вещество широко применяется в научных целях, например, в гидрологии для отслеживания путей подземных водных потоков.

