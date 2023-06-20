Венгрия опровергла свое участие в передаче украинских военнопленных

Министр иностранных дел Венгрии опроверг обвинения украинского министра Кулебы в участии страны без ведома Украины в передаче военнопленных. Подробности рассказало РИА Новости .

Кулеба высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после информации о передаче Будапешту 11 военнопленных. Группу пленных РПЦ действительно передала Венгрии, однако, по словам вице-премьера Шемьена, передача украинских военных из Закарпатья является договоренностью Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы.

Украина в лице Кулебы потребовала немедленно пустить консула к пленным в Венгрии. На это представитель местного МИД повторил, что к передачи 11 человек власти страны не имеют никакого отношения. Представителю Украины же он предложил найти его и обсудить все оставшиеся вопросы.