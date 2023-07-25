Венгрия выступила за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм

Венгрия поддержала стремление МОК допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм в Париже. Об этом сообщает РИА Новости Спорт .

МИД Венгрии заявил, что предстоящая в 2024 году летняя олимпиада будет неполноценной, если на ней не будет участников из России и Беларуси. Петер Сийярто считает, что без спортсменов из этих стран Олимпиада окажется подавленной бойкотом. По его словам, спортсмены не должны пострадать от политической обстановки, поэтому Венгрия вместе с МОК работает над тем, чтобы участников допустили к соревнованиям.

Политик также подчеркнул, что спортсмены никак не могут повлиять на украинский конфликт и политическую ситуацию, а потому не должны быть лишены возможности выступить на летней Олимпиаде.