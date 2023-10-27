Венок раздора: мэр норвежского Киркенеса пришел в бешенство из-за почестей памятнику советским войнам

Глава администрации норвежского городка Киркенес, что в Великую Отечественную войну был освобожден бойцами Красной армии, Магнус Меланд убрал российский венок советским воинам-освободителям. Это произошло сразу после того, как консул РФ Николай Коныгин возложил к монументу цветы, передает NRK.

Отмечается, что своим поступком российский дипломат якобы нарушил требование норвежских властей воздерживаться от участия в подобных мероприятиях. Напомним, норвежский Киркенес был освобожден советскими солдатами 25 октября 1944 года.

«Утром в среду, 25 октября, у памятника освобождения в Киркенесе царил полный раздор. Генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин проигнорировал призывы не отдавать дань памяти у Монумента освобождения. Мэр Магнус Меланд был в ярости», — приводится в публикации.

Издание добавляет, что Меланд убрал российский венок, но вскоре одна проживающая в Киркенесе россиянка вернула его на место.