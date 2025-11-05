Доброволец спецподразделения «Ахмат» с позывным Федор прошел необычный путь: 21-летний оператор беспилотников оставил четвертый курс кулинарного колледжа для участия в специальной военной операции. Об этом пишет RT.

До этого выпускник православной гимназии два года работал помощником алтарника в церкви, а теперь освоил современные военные технологии. Его история показывает, как духовная закалка помогает адаптироваться к экстремальным условиям фронтовой реальности.

Боец признается, что кардинальная смена деятельности далась непросто, но навык концентрации, полученный при службе в храме, помог быстро освоить сложную технику. По его словам, работа с дронами требует такой же собранности, как и богослужение — любая ошибка может стоить дорого.

За время службы он превратился из новичка в опытного техника, координирующего действия подразделения с воздуха. Однако самыми тяжелыми испытаниями стали не боевые задачи, а личные потери — в апреле погиб его друг с позывным Малюта, а за день до этого умерла бабушка.

Федор доказал, что навыки, полученные в совершенно мирных сферах — от умения сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях до тонкой моторики при работе с кадилом — могут неожиданно пригодиться в военной профессии.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ сообщили о жестоко бросившем их командовании.