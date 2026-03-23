«Вера в добро и волшебство»: в Павловском Посаде состоялся благотворительный показ спектакля «Сказка о царе Салтане»
В пятницу, 20 марта, на площадке Дома культуры «Филимоновский» прошел благотворительный показ спектакля «Сказка о царе Салтане» в исполнении профессиональной труппы Долгопрудненского театра «Город».
Мероприятие организовали для юной аудитории Павлово-Посадского городского округа.
Благодаря депутату Московской областной Думы Линаре Самединовой театральная жизнь Подмосковья стала более открытой и доступной для зрителей. На сегодняшний день уже 19 постановок увидели свыше 5 тыс. жителей региона.
«Театральные коллективы с 2024 года путешествуют по городам региона, знакомя нас с лучшими постановками родного края. Благодарю организаторов, артистов театра «Город» и всех, кто сделал этот день особенным для наших детей. Ваш труд дарит не просто спектакль, а настоящую сказку, веру в добро и волшебство!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.
Зрители покинули зал с приятными ощущениями и хорошим настроением.
«Спасибо всем актерам за такой замечательный спектакль. Дети остались довольны. Особенно радовал детей небольшой интерактив и сладкие подарки за правильные ответы. Отдельная благодарность Линаре Раимовне», — сказала Валентина С.