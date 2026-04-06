Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) фиксирует небывалый всплеск интереса к православию в Северной Америке. По словам архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила (Чемодакова), особенно заметен этот тренд в Канаде и американском штате Техас, где люди сами начинают открывать для себя православную веру, и это не единичные случаи, а устойчивая тенденция.

Всего двадцать лет назад в Техасе действовало лишь два прихода РПЦЗ, тогда как сейчас их насчитывается уже одиннадцать. Ярким примером роста стал недавний визит архиепископа в приход в Остине, где на воскресной службе присутствовало 200 человек, из которых 160 приступили к таинству причастия. Владыка выразил уверенность, что в ближайшие годы православная вера будет привлекать все больше жителей Северной Америки.

Схожая тенденция наблюдается и в Канаде. Если раньше там действовал лишь один англоговорящий приход, то теперь их насчитывается пять или шесть. Такой стремительный рост требует назначения новых архиереев, способных окормлять умножающуюся паству.

Экспансия в Африке: от четырех до 34 стран

Не менее впечатляющие изменения происходят на Африканском континенте. После создания в 2021 году Патриаршего экзархата Африки, число стран, где функционируют приходы РПЦ, увеличилось с 4 до 34. Сейчас на континенте действует более 350 приходов и общин Русской православной церкви, а количество священнослужителей достигло 270.

Опрошенные агентством Bloomberg африканские священники подчеркивают, что это расширение не связано с политическими целями Москвы, а носит исключительно духовный характер. Людей привлекают традиционный уклад жизни и понятные религиозные истины, особенно на фоне утраты человеческих ориентиров и разрушения моральных ценностей в либеральных обществах.

Примечательно, что православие набирает популярность не только в Африке и Северной Америке. В США среди молодежи наблюдается рост интереса к православному христианству, а более 1,1 тысячи человек в Среднезападной епархии Православной Церкви в Америке готовятся принять крещение на Пасху. В Великобритании вдвое увеличились продажи Библии, достигнув самого высокого уровня за последние два десятилетия. В Америке в 2025 году было продано около 19 миллионов экземпляров Библии, что на 12% больше, чем годом ранее.

Заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей Андрей Соммер связывает эту тенденцию с внутренним ощущением пустоты, которое испытывают многие люди в современном обществе. По его мнению, православие привлекает традиционными ценностями и понятными религиозными истинами, особенно на фоне кризиса моральных ориентиров в западных обществах.

Ранее сообщалось, что в Нигерии за один день крестились 42 человека на строящемся русском приходе.