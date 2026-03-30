Шесть месяцев подготовки: как 42 жителя Нигерии пришли к Православию и были крещены за один день

В Нигерии на строящемся русском приходе в честь великомученика Георгия Победоносца произошло важное событие — за один день крестились 42 человека. Это массовое таинство, предваряемое долгой подготовкой, стало свидетельством растущего интереса к православию в африканском регионе.

В селении Угбайкьо (штат Бенуэ) на строящемся приходе в честь великомученика Георгия Победоносца произошло массовое крещение. Сразу 42 местных жителя приняли православную веру. Таинство совершил благочинный приходов в Нигерии иерей Даниил Агбаза.

Этому событию предшествовала серьезная подготовка. Желающие креститься на протяжении полугода изучали основы православия под руководством отца Даниила и катехизатора Августина Орапине. Это важный этап, ведь обращение в новую веру требует осознанного подхода и понимания догматов.

За день до массового крещения иерей Даниил Агбаза посетил еще один приход — в честь преподобного Серафима Саровского в селении Мбаакир (штат Бенуэ). Там он провел беседу на тему основ православной веры с группой оглашенных, большинство из которых были протестантами. Эта встреча была направлена на углубление их знаний о Православии и подготовку к возможному переходу в Русскую Православную Церковь. Кроме того, на этом месте отец Даниил осмотрел участок земли, который был пожертвован под строительство церкви. Этот участок — часть масштабной программы по возведению первого в Нигерии храма Русской Православной Церкви, которое ведется при поддержке русско-китайского культурного центра «Жар-птица». Там также планируется построить небольшую ферму для нужд прихожан. Ранее землю для этого проекта пожертвовал один из верующих.

События в штате Бенуэ происходят на фоне непростой религиозной ситуации в регионе, однако, как видно, это не останавливает тех, кто делает свой духовный выбор в пользу Православия.

