Вербное воскресенье 5 апреля: что нельзя делать, традиции и смысл православного праздника

В это воскресенье, за неделю до Пасхи, православные христиане вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим, а в народе его чаще именуют Вербным воскресеньем.

В этот день верующие приходят в храм с веточками вербы — символом победы жизни над смертью. Освященные ветви хранят дома целый год как напоминание о встрече Спасителя.

Какой сегодня церковный праздник

5 апреля 2026 года православная церковь празднует Вход Господень в Иерусалим. Это один из двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых важных в году после Пасхи. Дата переходящая: каждый год Вербное воскресенье выпадает на последнее воскресенье перед Пасхой.

Какой святой почитается в этот день

В Вербное воскресенье церковь не посвящает службу отдельному святому. Весь день посвящен евангельскому событию — Входу Господню в Иерусалим. Согласно Писанию, Иисус Христос за несколько дней до своих крестных страданий въехал в город на молодом осле. Тысячи людей вышли ему навстречу, постилая на дорогу одежды и пальмовые ветви, и восклицали «Осанна!», что значит «Спаси же!». Так народ приветствовал долгожданного Мессию.

В чем смысл этого дня

Смысл праздника — в признании Иисуса Христа царем. Но не земным владыкой, а духовным спасителем. Господь добровольно идет на страдания и крестную смерть ради искупления человеческих грехов. Пальмовые ветви (на Руси их заменила верба) символизируют победу, триумф и вечную жизнь.

Верующие должны в этот день осознать: встречать Бога нужно не внешними почестями, а чистым сердцем, покаянием и любовью к ближним.

Что можно делать 5 апреля

Вербное воскресенье приходится на Великий пост, но в этот день действует послабление. Постящимся разрешено есть рыбу и пить немного красного вина.

В этот день обязательно посетить храм и освятить веточки вербы. После службы принято слегка ударять друг друга освященной вербой с пожеланием здоровья.

Также в праздник можно:

накрыть праздничный стол с рыбными блюдами

пригласить гостей и разделить трапезу

подавать милостыню и помогать нуждающимся

читать молитвы о здравии родных

готовить дом к Страстной неделе и Пасхе

Что нельзя делать 5 апреля

В этот день церковь налагает строгие запреты. Нарушать их считается грехом.

Запрещено:

ругаться, ссориться, сквернословить

заниматься тяжелым физическим трудом (уборка, стирка, ремонт)

отказывать в помощи просящим

выбрасывать освященную вербу в мусор (ветки сжигают или относят в храм)

злоупотреблять алкоголем

работать в огороде и саду

охотиться и рыбачить (хотя рыбу есть можно)

Что нельзя делать 5 апреля — это также касается уныния и злобы. День должен пройти в радости и умиротворении.

Что нужно сделать для удачи и благополучия

Чтобы привлечь в дом здоровье и удачу, в этот день совершают несколько важных действий. Обязательно освятить вербу в храме. Дома каждым прутиком слегка ударить членов семьи со словами: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба». Считается, что это передает силу пробуждения природы.

Освященные ветки хранят за иконами или в красном углу весь год. Старые ветки с прошлого года нельзя выбрасывать — их сжигают или закапывают в землю. Также в этот день нужно простить всех обидчиков и самому попросить прощения. Добрые мысли и дела привлекают благополучие.

Коротко: главное о дне

5 апреля 2026 — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Разрешено есть рыбу, нельзя ругаться и работать по домуОбязательно освятить вербу в храме и хранить ее дома год

Именины 5 апреля

В этот день именины отмечают мужчины с именами: Василий, Илья, Григорий, Георгий, Алексей, Макар, Никон, Сергей, Федор и Степан. Женских именин нет.