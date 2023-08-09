Верховная рада исключила из своих рядов проживающего на Кипре депутата

Выяснилось, что Холодов уже полгода живет на Кипре, где имеет собственный бизнес.

Глава партии «Слуга народа» заявила об исключении Холодова из рядов политического объединения.

В январе власти Украины запретили чиновникам и депутатам покидать территорию страны без служебной необходимости. Однако этот запрет регулярно нарушается. Так, в июле разразился скандал с еще одним депутатом Верховной рады Юрием Аристовым, который оформил себе командировку в Польшу, но был обнаружен в пятизвездочном отеле на Мальдивах.