Верховная Рада Украины назначила нового министра развития общин и территорий

Им оказался Алексей Кулеба. Ранее его сняли с должности заместителя главы офиса Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. Соответствующую информацию он опубликовал в своем телеграм-канале.

Верховная Рада назначила Алексея Кулебу на пост министра развития общин и территорий Украины. До недавнего времени он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя главы офиса Ростислава Шурму. Свои посты также покинули другие министры, уйдя в отставку.

Депутат Ярослав Железняк предупреждал, что в течение недели в кабинете министров Украины будут происходить изменения. В ходе кадровых перестановок увольнений не избежать.

Также сообщалось о том, что Ольгу Стефанишину утвердили вице-премьером и главой Минюста Украины. На этот раз у нее появятся дополнительные обязанности министра юстиции.