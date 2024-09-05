Стефанишину утвердили вице-премьером и главой Минюста Украины

Верховная Рада приняла решение назначить Ольгу Стефанишину вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции и министром юстиции Украины, сообщил ТАСС.

За ее назначение проголосовали 253 депутата при требуемых 226.

4 сентября Рада проголосовала за отставку Стефанишиной с поста вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.

Это решение было принято, чтобы вновь назначить ее на тот же пост, но с дополнительными обязанностями министра юстиции. Ранее эту должность занимал Денис Малюська, отправленный в отставку 4 сентября.

До этого украинский парламент также одобрил назначение Алексея Кулебы вице-премьером и министром развития общин и территорий. За это проголосовали 240 депутатов. С января 2023 года Кулеба занимал пост заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Министерство развития общин и территорий оставалось без руководителя с мая 2024 года, когда в отставку ушел предыдущий глава Александр Кубраков.

Ранее политолог Павлив заявил, что отставки в правительстве Украины объясняются ультиматумом США.