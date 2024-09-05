Верховная Рада утвердила Сибигу новым министром иностранных дел Украины

Андрей Сибига официально назначен главой МИД Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк, публикуя фотографию с результатами голосования.

Верховная Рада Украины одобрила кандидатуру Андрея Сибиги на пост главы Министерства иностранных дел страны. За него проголосовали 258 народных депутатов. Ранее он занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства страны.

Решение было принято после отставки предыдущего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которую удалось утвердить только со второй попытки. Его сняли с должности утром 5 сентября по решению украинского парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде нового кандидата на пост главы МИД. Отставку Кулебы он объяснил недовольством его работой.