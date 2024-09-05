Зеленский предложил Верховной Раде нового кандидата на пост главы МИД

Президент Украины выдвинул в качестве кандидата Андрея Сибигу. Его могут назначить новым министром иностранных дел. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в украинских СМИ.

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел страны. В настоящее время он занимает должность заместителя главы МИД Украины.

Данное предложение было выдвинуто после отставки предыдущего главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. Причиной этому послужило недовольство Зеленского его работой по привлечению военной помощи для страны.

Президент Украины объяснил это тем, что у Кулебы «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия». Таким образом, Андрей Сибига может стать министром внешнеполитического ведомства, оставив пост замминистра.

Андрей Сибига в настоящее время также является заместителем главы Офиса президента Украины. Известно, что он родился 1 января в 1975 году. Сейчас украинскому государственному деятелю, дипломату и юристу 49 лет.

Ранее в Верховной Раде утвердили снятие с должности главы МИД Дмитрия Кулебы. Сообщается, что он занимал пост министра иностранных дел с марта 2020 года. Его отправили в отставку утром 5 сентября по решению украинского парламента.