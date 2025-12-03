Верховный суд нашел «грубые ошибки» в деле о квартире Ларисы Долиной

Адвокат и председатель коллегии «Миронов и партнеры» Иван Миронов прокомментировал решение Верховного суда России истребовать дело об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом « Ленте.ру » сообщил адвокат.

По словам Миронова, такое действие Верховного суда может свидетельствовать о наличии грубых ошибок в решениях кассационной инстанции. Суд запросил не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и все материалы дела для изучения. После их анализа будет принято решение: либо оставить дело без дальнейшего рассмотрения, либо назначить судебное заседание.

Адвокат отметил, что истребование дела является промежуточным, но благоприятным процессуальным шагом. В случае вынесения дела на рассмотрение Верховный суд проверит законность ранее принятых актов и может оставить их в силе, отправить дело на новое рассмотрение или принять собственное окончательное решение.

