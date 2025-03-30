Верховный суд определил, что родители должны платить коммуналку за детей
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Согласно действующему российскому законодательству, родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на специальное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.
Особо отмечается, что это должно делать даже в том случае, если родители и отпрыски не проживают вместе и, соответственно, не ведут совместного хозяйства.
В этом определении высшей судебной инстанции страны уточняется, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно оплачивать проживание и коммунальные услуги.
«При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — отметили в суде.
Ранее сообщалось, что скидку на оплату ЖКУ в 50% хотят распространить для многодетных семей по всей России.
Также стало известно, что с 1 июля текущего года в России произойдет повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в среднем на 11,9%.