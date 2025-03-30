Верховный суд определил, что родители должны платить коммуналку за детей

Согласно действующему российскому законодательству, родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на специальное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.

Особо отмечается, что это должно делать даже в том случае, если родители и отпрыски не проживают вместе и, соответственно, не ведут совместного хозяйства.