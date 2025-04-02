Верховный суд отказался считать купленное в гражданском браке имущество совместно нажитым

Вещи, купленные в период, когда люди жили вместе, но не были официально женаты, не делятся при разводе, так как они не считаются общими. Это подтверждается определением судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам, которое было опубликовано на сайте РИА Новости.

Высшая судебная инстанция РФ считает, что проживание мужчины и женщины в одном помещении без официальной регистрации брака не влечет за собой никаких юридических последствий. Поэтому режим совместной собственности, который обычно распространяется на имущество супругов, не может быть применен к отношениям между людьми, не состоящими в браке.

«...Фактическое совместное проживание… не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния», — приводится в тексте судебного определения.

Верховный суд напомнил, что в Российской Федерации признается только брак, который был зарегистрирован в органах ЗАГС. Именно с момента государственной регистрации возникают права и обязанности супругов, включая имущественные.

Ранее Верховный суд определил, что родители обязательно должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей.