Верховный суд разрешил пьяным людям сидеть за рулем, если автомобиль припаркован

Пьяные люли могут сидеть за рулем автомобиля, но только в том случае, если транспортное средство припарковано. Верховный суд РФ не разрешил штрафовать пьяных автовладельцев, которые просто сидят на водительском сидении.

Такое постановление судебная коллегия по делам об административных правонарушениях вынесло в среду, 6 сентября.

Прецедентом стала жалоба водителя, на которого составил протокол инспектор ГИБДД из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения сидел за рулем припаркованного автомобиля. Автомобиль мужчины – «Лада Веста», стоял на обочине в подмосковном Чехове с заглушенным двигателем. Однако сотруднику ГИБДД хватило выявленного состояния алкогольного опьянения, чтобы составить протокол.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством видителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Кроме того, автовладельца почти на два года лишили водительских прав. Мужчина решил обратиться в Верховный суд России, чтобы коллегия разобралась в случившемся. Суд указал, что субъектом административного правонарушения этой статьи является водитель автомобиля.

В документе Верховного суда отмечается, что сам водитель и очевидцы доказали, что вождение транспортным средством не осуществлялось, так как автомобиль был припаркован. Инспектор ГИБДД не стал спорить.

В итоге – суд отменил все решения, принятые в отношении мужчины, и прекратил дело в связи с недоказанностью обстоятельств.