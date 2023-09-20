Верховный суд России поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

На своей странице в соцсетях глава комитета ГД по молодежной политике сообщил, что в ближайшие недели можно ждать заключение кабмина для того, чтобы официально внести закон в Госдуму.

Первое, что приходит в голову, когда слышишь «трэш-стрим», – так это страшные кадры, которые транслируются в прямом эфире. Казалось бы, кто захочет на это смотреть? Но на каждого автора всегда находится свой зритель.

Однако, им может оказаться ребенок. Не исключено, что это как-то повлияет на его восприятие мира. Впрочем, и для взрослых со слабой психикой данное зрелище к просмотру не рекомендуется.

Артем Метелев, являясь главой комитета Государственной думы по молодежной политике, заявил о том, что ВС России выступил за проект по введению уголовной ответственности для треш-стримеров. Об этом пишет RT.