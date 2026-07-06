История началась с того, что собственник иномарки после тотальной утраты машины обратился за выплатой по КАСКО. Однако страховщик удержал из этой суммы те деньги, которые клиент уже получил от другой компании по ОСАГО для ремонта после ДТП. Автовладелец с таким расчетом не согласился и обратился к финансовому управляющему, который встал на его сторону, обязав страховую компанию возместить убыток в полном объеме. Страховщик попытался оспорить это решение в суде, но коллегия Верховного суда подтвердила правоту владельца: договор КАСКО не зависит от выплат по ОСАГО.