Верховный суд запретил осужденным иметь личные мячи для занятия спортом

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и запретил осужденным в колониях иметь личные мячи для занятия спортом.

Осужденный одной из колоний возмутился тем, что администрация отказалась выдать ему присланный в посылке мяч. Три судебные инстанции признали действия администрации незаконными, в результате кассационная жалоба представителя колонии дошла до Верховного суда.

Верховный суд апеллировал у утвержденным в 2022 году новым правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, в которых указано, что заключенным запрещено получать «с воли» спортивный инвентарь.

Суд отметил, что заключенный имеет право заниматься спортом, но без использования личного инвентаря.