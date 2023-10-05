Верховный суд запретил считать доказательством вины отказ разблокировать телефон

Отказ подозреваемого разблокировать телефон не может считаться доказательством или хотя бы косвенным признанием его вины, такое определение вынес Верховный суд.

Верховный суд рассмотрел дело гражданина Касенкова, приговоренного к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Касенков был задержан в 2020 году в Волгограде с двумя пакетами запрещенного вещества. Задержанный отказался предоставить следствию данные со своего телефона. Защита настаивала на том, что он не собирался сбывать наркотики. Суды первой и апелляционной защиты согласились с обвинением, которое посчитало отказ Касенкова косвенным доказательством его вины.

Верховный суд изменил приговор Касенкову, признав, что два первых суда нарушили правило презумпции невиновности. Обвиняемый имеет право не давать показания против себя, а необходимость доказать его вину лежит на стороне обвинения.