Популярному украинскому исполнителю Андрею Данилко, создавшему сценический персонаж Верки Сердючки, может быть отказано во въезде на территорию Российской Федерации. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на материалы российских правоохранительных органов.

Отмечается, что после 2022 года Данилко неоднократно позволял себе публичные высказывания негативного характера в адрес России и ее руководства. Артист получил широкую известность после представления Украины на конкурсе «Евровидение-2007» в образе эксцентричной Верки Сердючки.

Ранее русские песни Сердючки привлекли внимание языкового омбудсмена Украины.