«Вернули в состояние разрухи, как в 90-х»: челябинцы жалуются на запустение пляжа «Солнечный берег»

Популярная зона отдыха на озере Смолино, известная как пляж «Солнечный берег», пришла в запустение. В 2026 году челябинцы, приезжающие на это место, вместо ухоженной площадки видят заросли сорной травы, поломанные коммуникации, грязь и мусор, передает портал 74.RU .

«Вернули в состояние разрухи, как в 90-х, — написал читатель 74.RU. — Был платный пляж с хорошим благоустройством, лучший пляж в городе, теперь бесплатный, но без всего».

Корреспонденты издания приехали на место и убедились, что кардинально изменилось по сравнению с 2025 годом. Тогда вход на пляж (точнее, пользование его инфраструктурой — лежаками, душевыми, туалетами) стоил 250 рублей, для пенсионеров — 125 рублей, дети до 5 лет проходили бесплатно. На территории работали мангальные зоны, кафе, детский уголок, прокат катеров, бананов и катамаранов.

Несмотря на то что пляж по-прежнему привлекает отдыхающих, многие разочарованы его состоянием.

«Был же приличный, ездили сюда каждый год. Что случилось?» — удивляется одна из посетительниц.

Последняя запись в группе частного пляжа датирована 14 октября 2025 года — сообщалось об уходе «на каникулы» с обещанием вернуться в новом сезоне. Сайт «Солнечного берега» работает, но телефоны, указанные на нем, отключены.

В апреле 2026 года забор вокруг пляжа демонтировали, а директора ООО «Солнечный берег» оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он ограничивал свободный доступ граждан к воде и береговой полосе (статья 8.12.1 КоАП РФ). Об этом ранее сообщала областная прокуратура.

До 2020 года юридическое лицо принадлежало ООО «Вариант» Светланы — вдовы основателя компании «Руслада» Алишаха Сулейманова. Затем владельцем стал Сергей Моторин, он же — директор. За фирмой также закреплен товарный знак банкетного комплекса Grand Royal, расположенного по соседству. Согласно данным «Контур.Фокус», с 2022 года организация убыточна, хотя в 2025-м убыток сократился до 177 тысяч рублей при выручке 485 тысяч.

В Grand Royal пояснили, что договор аренды участков не продлили, теперь территория перешла городу, а потому пляж больше не обслуживается. В мэрии подтвердили, что соглашение об аренде действительно прекратило действие. При этом в перечень открытых с 15 мая муниципальных пляжей «Солнечный берег» не попал (официальными на Смолино считаются «Смолинский», «Спортивный» и «Новороссийский», остальные находятся в частных руках). На данном участке прорабатывается вопрос создания муниципальной зоны отдыха, однако конкретные сроки пока не называются. В администрации города подчеркнули, что пляж не считается бесхозным: временно за порядком там следит администрация Ленинского района.