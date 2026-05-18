Российский турист Сергей вместе с женой выбрал для отпуска таиландский остров Пханган и отель Explorar Koh Phangan, позиционирующий себя как место для взрослых. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», а отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Здесь нет суеты, персонал знает тебя по имени, а вечера проходят под диджей-сеты, которые не бьют по ушам, а обволакивают. Не 18+, я бы сказал, а 35+. Мы вернулись в Москву загорелыми, обедневшими, но абсолютно счастливыми», — описал отдых Сергей.

Он добавил, что Пханган — не самый дешевый курорт, но, если знать места, там можно жить красиво. Пара сразу арендовала байк за 300 батов — около 675 рублей — в день, поскольку такси на острове дорогое: десятиминутная поездка обойдется в 400–500 батов, то есть примерно в 900–1100 рублей. Сэкономить удалось и на еде, чередуя пафосный ресторан при отеле с ночным рынком Thong Sala.