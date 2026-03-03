Вернувшиеся из ОАЭ российские туристы пожаловались на отсутствие помощи

В Москву вечером, 2 марта, приземлился первый с начала военной операции США против Ирана рейс из Абу-Даби. Самолет доставил около 300 российских туристов, которые несколько дней не могли вылететь домой из-за закрытия воздушного пространства. Однако радость возвращения омрачилась чередой организационных проблем, с которыми столкнулись пассажиры.

Одна из пассажирок в беседе с РБК рассказала, что о планируемом вылете она узнала совершенно случайно — от знакомых, которые тоже находились в отеле. Никаких официальных уведомлений от туроператора или авиакомпании она не получала.

Сама регистрация на рейс, по ее словам, проходила ужасно. В документах допустили ошибку — перепутали одну букву в фамилии, что едва не помешало посадке на борт.

«Никто помогать не хотел», — подчеркнула россиянка.

По ее словам, люди чувствовали себя брошенными и были вынуждены решать все вопросы самостоятельно, начиная от получения информации о вылете и заканчивая исправлением ошибок в документах.

Ранее сообщалось, что цены на туры в Таиланд и Вьетнам выросли в два раза из-за обострения ситуации в ОАЭ.