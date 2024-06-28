Вернувшийся из зоны спецоперации житель Коломны поблагодарил реабилитационный центр за помощь

Житель Городского округа Коломна Игорь Подустов, в недавнем времени вернувшийся из зоны спецоперации, после получения тяжелого ранения на фронте обратился в реабилитационный центр в городе по поводу необходимости установки бионического протеза. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам военнослужащего, благодаря установке такого протеза он не испытывает никаких болевых ощущений и может даже водить автомобиль и ездить на велосипеде. Он подчеркнул, что главным преимуществом бионического протеза является его безопасность, а также он оказывает помощь при хождении по лестнице и в случае вероятности падения сразу застопоривает движение.

Игорь Подустов уничтожил стратегически важную цель противника и за это был награжден Орденом Мужества. Тем не менее во время боя получил тяжелое ранение, и благодаря новому реабилитационному центру и поддержке профессионалов вновь обрел возможность вести активную жизнь.

По информации пресс-службы, новый центр в Коломне был создан на базе «Протэкс-центра». Он специализируется на помощи пациентам с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата. Ежегодно сотрудники центра могут оказать помощь более чем 500 участникам спецоперации. На днях реабилитационный центр посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.