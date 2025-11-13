Верный и надежный товарищ: пес с позывным Пуфик из зоны СВО получил гуманитарный груз из Долгопрудного

Ассоциация многодетных семей Долгопрудного вновь передала гуманитарный груз бойцам морской пехоты, участвующим в специальной военной операции. Особый пакет помощи предназначен для их четвероногого товарища — собаки с позывным Пуфик, которого бойцы шутливо называют «замначштаба».

Пуфик появился у морпехов около полугода назад, когда прибился к подразделению еще щенком. С тех пор он стал неотъемлемой частью команды — встречает бойцов, поднимает им настроение и даже «усыновил» троих котят, которых теперь опекает.

«Парням там нужна отдушина, нужен кто-то любящий и беззащитный, кто их ждет, о ком надо заботиться», — отметила руководитель ассоциации Жанна Мордина.

Она также отметила, что такие истории показывают, что даже на передовой есть место доброте и заботе.

В новый гуманитарный груз волонтеры включили корм, витамины и игрушки для Пуфика.