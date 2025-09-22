Вероятное фото исчезнувшей ранее туристки выложили в Сеть

Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT, публикуя кадр живой россиянки. На фото, предварительно, запечатлена сама Эрика Владыко с маской на лице.

Пропавшая в Таиланде россиянка Эрика, предварительно, найдена живой. По данным источника, волонтеры обнаружили 34-летнюю женщину в хостеле в Бангкоке, где она делала косметические маски, в то время как ее 4-летняя дочь находилась в тайском детском доме. Теперь Эрике предстоит объяснить своей матери, как ее ребенок оказался один в чужой стране. Ее семья сейчас все еще направляется в хостел, как сообщал источник днем в воскресенье, 21 сентября.

Ранее дочь пропавшей почти неделю назад россиянки угодила в таиландский детдом.