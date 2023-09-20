«Вероятность восстановления высокая»: пойдет ли на поправку Игорь Николаев

Новости о тяжелом состоянии певца и композитора Игоря Николаева напугали многих его поклонников. СМИ сообщали, что музыкант уже перенес сложную операцию на сердце из-за нарушения кровоснабжения миокарда.

Врач общей практики Мария Беляева дала прогноз по состоянию здоровья Николаева.

Насколько тяжелой была операция

«Во время операции по улучшению кровоснабжения миокарда устанавливают стент. Это широко распространенная практика проходит с минимальным числом осложнений», — рассказала Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, пациенты, которые прошли через такую операцию, находятся в реанимации в течение одного-пяти дней. Затем их переводят в обычную палату.

«Осложнения после подобных операций возникают при наличии у пациентов почечной недостаточности, кровотечении в желудочно-кишечном тракте, лихорадочных состояний и инфекционных заболеваний в острой стадии», — пояснила собеседница издания.

Пойдет ли Николаев на поправку

Как отметила врач, для полного восстановления музыканту придется заняться собой: следить за образом жизни, тренироваться не менее четырех-пяти раз в неделю, отказаться от алкоголя и курения.

Фото: [ Михаил Терещенко/ТАСС ]

«Вероятность восстановления Игоря Николаева оценивается как высокая. Осложнения возможны только при наличии выраженной патологии со стороны других систем органов», — заключила Беляева.

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