Вертолет со спасателями МЧС вылетел к озеру в Забайкалье, куда упал вездеход с людьми

В Забайкальском крае спасатели отправились к озеру Амудиса на вертолете, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде после падения вездехода, сообщает региональный главк МЧС России в своем Телеграм-канале.

В минувший вторник, 16 сентября, представитель экстренных служб сообщил агентству, что в Каларском муниципальном округе Забайкальского края в озере Амудисы пять человек утонули, предположительно, в вездеходе. Четыре пассажира смогли выбраться из воды.

Во время спуска с горы у гусеничного вездехода отказали тормоза, и он на высокой скорости упал в озеро Амудиса. Транспортное средство принадлежит филиалу Гидрострой "ГеоТех".

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса», — говорится в сообщении.

В Забайкалье после крушения вездехода, унесшего жизни пяти человек, правоохранителями было возбуждено уголовное производство по статье УК РФ о предоставлении небезопасных услуг.