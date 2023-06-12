Вертолет ВС РФ нанес сокрушительный удар по одной из бронемашин бойцов Украины на Запорожском направлении

Военная техника ВСУ не прекращает наступать, но вовремя уничтожается российской армией. Об этом сообщает сайт aif.ru

Минобороны РФ передало информацию, что на Запорожском направлении ВКС России удалось уничтожить бронированную машину ВСУ.

Управляемой ракетой, запущенной вертолетом КА-52, нанесен урон боевой бронемашине Вооруженных сила Украины, которая прямым попаданием была уничтожена вместе с экипажем. Соответствующие видеокадры опубликовали в соцсетях Минобороны РФ.

На Запорожском направлении в данный момент развернулись серьезные боевые действия. Корреспонденты сообщают, на Времевском выступе подступающие силы противника потерпели ряд ударов со стороны российских ВКС. Была также использована мощная реактивная система залпового огня (так называема РСЗО).