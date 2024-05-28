Вертолеты санавиации совершили около трехсот вылетов в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили около 300 вылетов и транспортировали 277 пациентов, их используют для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.