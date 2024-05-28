Вертолеты санавиации совершили около трехсот вылетов в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили около 300 вылетов и транспортировали 277 пациентов, их используют для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в больницу для оказания медицинской помощи, вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт», вертолеты могут вылетать даже в темное время суток», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В состав таких бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Чаще всего вертолеты доставляют пациентов в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок, в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в областной центр охраны материнства и детства.
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