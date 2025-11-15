Верующие 16 ноября соблюдают строгие запреты, вспоминая подвиг трех мучеников

Православные верующие 16 ноября чтут память мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала. Этот день связан с традициями, восходящими к событиям IV века, когда по приказу персидского царя Шапура II были организованы гонения на христиан. В числе преследуемых оказались епископ Акепсим возрастом около 80 лет, 70-летний священник Иосиф и диакон Аифал, сообщает Амурполит .

После трехлетнего заключения они отказались отречься от веры, за что были казнены: Акепсима обезглавили, а Иосиф и Аифал погибли от забрасывания камнями. Позднее верующие связывали с ними чудесные события, включая исчезновение тела Иосифа во время бури и появление необычного дерева на месте погребения Аифала. Согласно народным обычаям, в этот день запрещено бросать камни, учитывая обстоятельства гибели мучеников. Также рекомендуется закрывать воду на ночь в память о мучениях, связанных с длительной жаждой узников. Особое внимание традиционно уделяется пожилым людям, которым в этот день не принято отказывать в помощи.

Церковные предписания 16 ноября включают посещение храма, молитвы о мучениках и благотворительные дела. В ряде приходов проводится обряд с камнями прощения: верующие держат в руках небольшие камни, символически прося о мире и избавлении от обид, после чего оставляют их в специально предназначенном месте у алтаря.

