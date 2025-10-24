Верующие все все чаще отказываются от фото на могилах: в чем суть

Размещение фотографий на надгробиях противоречит традиционным церковным канонам, напомнили богословы. Как сообщает « Чебоксары Live », в православной культуре изначально не было принято оставлять изображения на могилах, а самой правильной формой надгробия считался крест.

По словам священнослужителей, в дореволюционной России крест символизировал не только память, но и надежду на воскресение, поэтому любые изображения умерших считались неуместными и даже предвестниками несчастий. Ситуация изменилась в советский период, когда кресты стали постепенно заменяться памятниками с портретами, что объяснялось идеологическими причинами и отходом от церковных традиций.

Сегодня все больше людей возвращаются к каноническим нормам. На кладбищах вновь появляются кресты без изображений, а мраморные памятники с гравированными фотографиями теряют популярность. При этом Церковь не рассматривает установку портрета как грех, но считает это нарушением духа христианского погребения.

Эксперты отмечают, что в последние годы в России растет интерес к возрождению религиозных традиций, включая форму захоронений. Многие семьи, особенно в глубинке, предпочитают оформлять могилы по старинным обычаям, считая это проявлением уважения к вере и памяти предков.

