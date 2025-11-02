Верующих ждет самый долгий за последние пять лет пост

Петров пост в 2026 году станет самым продолжительным за последние пять лет. Его длительность составит 34 дня. Об этом сообщил ТАСС на основании церковного календаря и расчетов, зависящих от даты празднования Пасхи.

Даты поста ежегодно меняются, поскольку он начинает отсчитываться через неделю после Пятидесятницы и завершается в день памяти апостолов Петра и Павла. Продолжительность может варьироваться от 8 до 42 дней и напрямую зависит от пасхального цикла.

По церковной традиции Петров пост считается умеренным по строгости. В этот период разрешены рыба и морепродукты, за исключением среды и пятницы, которые остаются постными днями. Под запретом остаются мясные и молочные продукты.

История поста восходит к ранним векам христианства. Первые упоминания встречаются уже в IV веке. Изначально этот период называли постом Пятидесятницы и воспринимали как возможность воздержания для тех, кто по разным причинам не соблюдал Великий пост. Сейчас он является обязательным элементом годового церковного круга.

