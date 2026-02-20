«Весь морг сбежался смотреть»: патологоанатом шокировал коллег уникальной находкой за 25 лет работы

Известный патологоанатом Алексей Решетун рассказал шокирующую историю из своей практики. Уникальную находку пришли посмотреть даже те, кто работает в морге не один десяток лет, пишет Лента.

Известный судмедэксперт Алексей Решетун, у которого за плечами четверть века работы, поделился жутким, но любопытным случаем из своей профессиональной жизни. История произошла во время вскрытия, и то, что увидел врач, повергло в шок даже бывалых коллег.

Внутри тела умершего человека Решетун обнаружил бычьего цепня. Этот паразит достигает в длину нескольких метров и встречается крайне редко. За все 25 лет практики эксперт столкнулся с таким впервые. Он уточнил, что после смерти носителя глист тоже погибает, поэтому находка была не живой, но от этого не менее впечатляющей.

Новость о необычной находке мгновенно облетела учреждение. По словам патологоанатома, посмотреть на паразита сбежались сотрудники со всего морга. Многие из них проработали в профессии десятки лет, но никогда ранее не видели ничего подобного. Случай действительно оказался уникальным для всего коллектива.