«Вещи еще не собраны». Долина просит отсрочку после продажи квартиры
Лариса Долина договаривается о временном проживании в проданной квартире
Фото: [соцсети]
Народная артистка России Лариса Долина, завершив сделку по продаже своей квартиры в престижном районе Хамовниках, обратилась к новой владелице недвижимости Полине Лурье с нестандартной просьбой.
Как стало известно РИА Новости от адвоката покупательницы Светланы Свириденко, исполнительница хочет остаться в апартаментах еще на несколько месяцев.
«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — подтвердила юрист.
По словам Свириденко, причиной такой просьбы артистка назвала необходимость дополнительного времени на сборы и подготовку к переезду.
Более года певица Алена Валиева продолжала проживать в элитной квартире, которую уже официально продала. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Однако новый владелец — Полина Лурье с двумя маленькими детьми — так и не смогла въехать в приобретенное жилье, оставшись одновременно и без квартиры, и без денег. Со своей стороны, артистка утверждала, что стала жертвой мошеннической схемы.
Несмотря на то, что предыдущие судебные инстанции принимали решения в пользу знаменитости, ситуация кардинально изменилась 16 декабря. Высшая судебная инстанция — Верховный Суд РФ — пересмотрел дело и вынес вердикт в пользу пострадавшей покупательницы, Полины Лурье. Этот вердикт может поставить точку в затяжном конфликте.
Ранее сообщалось о том, что Лариса Долина отказалась отвечать на вопросы журналистов после концерта.