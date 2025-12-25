«Вещи еще не собраны». Долина просит отсрочку после продажи квартиры

Народная артистка России Лариса Долина, завершив сделку по продаже своей квартиры в престижном районе Хамовниках, обратилась к новой владелице недвижимости Полине Лурье с нестандартной просьбой.

Как стало известно РИА Новости от адвоката покупательницы Светланы Свириденко, исполнительница хочет остаться в апартаментах еще на несколько месяцев.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — подтвердила юрист.

По словам Свириденко, причиной такой просьбы артистка назвала необходимость дополнительного времени на сборы и подготовку к переезду.

Более года певица Алена Валиева продолжала проживать в элитной квартире, которую уже официально продала. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Однако новый владелец — Полина Лурье с двумя маленькими детьми — так и не смогла въехать в приобретенное жилье, оставшись одновременно и без квартиры, и без денег. Со своей стороны, артистка утверждала, что стала жертвой мошеннической схемы.

Несмотря на то, что предыдущие судебные инстанции принимали решения в пользу знаменитости, ситуация кардинально изменилась 16 декабря. Высшая судебная инстанция — Верховный Суд РФ — пересмотрел дело и вынес вердикт в пользу пострадавшей покупательницы, Полины Лурье. Этот вердикт может поставить точку в затяжном конфликте.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Долина отказалась отвечать на вопросы журналистов после концерта.