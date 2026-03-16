Весеннее пробуждение автомобиля: эксперт рассказал, как подготовить авто после зимней спячки

В России давно сложилась традиция консервировать машину на зиму: многие просто не рискуют выезжать в холодные месяцы, оставляя железного коня отдыхать в гараже или на парковке. Но с приходом марта и теплых дней автомобилисты начинают массово возвращаться к рулю, и тут их ждет несколько сюрпризов от простоявшего без движения транспорта. Эксперт Максимильян Павлов в интервью радио Sputnik перечислил обязательные пункты проверки, которые помогут избежать неприятностей на дороге.

По его словам, первым делом стоит заглянуть под капот: аккумулятор за зиму мог потерять заряд, а клеммы — окислиться, что грозит проблемами с запуском и сбоями электроники. Моторное масло тоже не вечно — даже без пробега оно накапливает влагу и продукты окисления, так что перед выездом лучше проверить уровень и, возможно, заменить.

Эксперт добавил, что тормозные диски за время простоя покрываются ржавчиной, поэтому первые торможения должны быть аккуратными и с запасом пути. Шины тоже требуют внимания: давление падает, резина может деформироваться, а значит, управляемость и срок службы покрышек окажутся под угрозой. Не помешает и обновить топливо — за зиму в баке скапливается конденсат, и свежая порция бензина улучшит запуск двигателя.

По его мнению, если под машиной или в моторном отсеке видны следы масла, антифриза или тормозной жидкости, значит, уплотнения пересохли и без диагностики не обойтись. Эксперт советует не откладывать проверку, особенно если простой длился больше полугода или появились посторонние вибрации и запахи. Потратиться на профилактику всегда дешевле, чем внезапно влететь в серьезный ремонт. Итог прост: весеннее пробуждение автомобиля требует не только хорошего настроения, но и пары часов внимательного осмотра, чтобы первые поездки приносили радость, а не головную боль.

