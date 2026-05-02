Весеннее пробуждение: сурикаты Московского зоопарка вышли на первые прогулки

Возвращение к активной жизни

В Московском зоопарке зафиксировали первые выходы животных на свежий воздух после длительного зимнего периода. Как сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, сурикаты уже начали активно осваивать уличную территорию. По ее словам, маленькие хищники вовсю наводят порядок в своем летнем вольере после затянувшейся паузы.

Безопасность и контроль

На опубликованных кадрах видно, как млекопитающие стремительно перемещаются по выделенной им площадке и с любопытством изучают каждый уголок. Несмотря на игривое настроение питомцев, процесс адаптации проходит под строгим наблюдением. Руководство учреждения отметило, что специалисты постоянно находятся рядом и контролируют поведение сурикатов во время их первых весенних вылазок.