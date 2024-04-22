Весенние встречи с дачниками прошли уже в 12 округах Подмосковья

Весенние встречи представителей Министерства имущественных отношений Московской области с дачниками и садоводами региона прошли уже в 12 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В таких встречах также участвуют представители БТИ региона, Росреестра, ФНС, администраций, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе встреч особое внимание уделяется вопросам регистрации прав по «дачной амнистии», включения территорий СНТ в границы населенных пунктов.

«Задача — помочь разобраться в законодательных инициативах в сфере имущественных отношений, разъяснить, для чего нужно зарегистрировать недвижимость и какие в дальнейшем в прямом смысле выгоды от этого получат садоводы и дачники», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.

По словам министра, в этом году планируется установить правообладателей порядка 300 тысяч земельных участков и почти 200 тысяч садовых домов и хозяйственных построек.

В прошлом году по «дачной амнистии» в Подмосковье зарегистрировали более 85 тысяч объектов капитального строительства. В этом планируется вовлечь в налоговый оборот порядка 70 тысяч таких объектов.