Весенний гардероб амфибий: в Петербурге заметили небесно-голубых лягушек

Петербургские водоемы в конце апреля окрасились в неожиданные тона. Местные жители могли наблюдать земноводных редкого лазурного оттенка. Как пояснил 30 апреля в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков, это самцы остромордой лягушки облачились в брачный наряд в честь сезона размножения.

Все остальное время года эти амфибии ничем не примечательны — их кожа имеет скромный бурый окрас, позволяющий сливаться с лесной подстилкой. Но с наступлением тепла самцы кардинально преображаются. Небесная голубизна и громкое кваканье, усиленное раздувающимся горловым мешком, служат единственной цели — произвести впечатление на самок.

Сам механизм смены цвета до сих пор хранит загадки для ученых. Известно лишь, что он перекликается с тем, как меняют окраску хамелеоны. За процесс отвечают особые клетки кожи — хроматофоры, внутри которых и происходит движение пигмента.

Способность к размножению остромордые лягушки обретают лишь на третьем году жизни. Большую часть времени они проводят в лесах, но весной инстинкт гонит их к воде. На нерестилищах самцы заключают самок в крепкие объятия, помогая им освободиться от тысяч икринок. На языке науки этот процесс называют «амплексус», что в переводе с латыни означает «объятие». Чтобы хватка была особенно надежной, на передних лапах у самцов вырастают шершавые брачные мозоли.

После того как икра отложена, самки теряют интерес к происходящему и возвращаются в лес. Самцы же остаются дежурить на нерестилище почти на месяц. Они не только охраняют кладки, но и оплодотворяют икру вновь прибывающих партнерш.