Весенний лед не прощает: как на Сахалине спасали провалившегося рыбака

На Сахалине, на озере Изменчивое, едва не завершился трагедией очередной выход рыбаков на весенний лед. Как сообщили 13 апреля очевидцы в рыбацких чатах, в районе, известном среди местных как «Прямки», ледяной покров не выдержал веса людей, в результате чего как минимум семь человек оказались в ледяной воде. Находившиеся поблизости рыболовы сумели оперативно прийти на помощь и вытащить провалившегося товарища на берег, передает sakhalin.aif.ru.