Весенняя Школа вожатых для студенческих педагогических отрядов проходит в Подмосковье

В Подмосковье на базе Государственного университета просвещения проходит Весенняя Школа вожатых для студенческих педагогических отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«РСО Московской области — это 110 отрядов и более 4 тысяч активных, заряженных, трудолюбивых ребят, которые делают много добрых и важных дел для Подмосковья и не только, горят своим делом, реализуют себя в профессии. Весенняя школа вожатых как раз поможет подготовить к работе будущих педагогов, прокачает их профессиональные скиллы, а также научит быстро принимать решения в разных ситуациях», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В рамках насыщенной образовательной программы будущие вожатые узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, а также разбираются в нюансах работы с детьми. Полученные знания студенты отрабатывают на практических занятиях — решают логические задачи, погружаются в конкретные ситуации, развивают коммуникативные и организаторские навыки, участвуют в играх на командобразование и многое другое.

Командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев подчеркнул, что сейчас в Школе вожатых обучается более 200 кандидатов. Он пожелал будущему поколению вожатых огромных успехов в развитии себя в педагогической сфере деятельности.

Отмечается, что после окончания школы ребят ждет экзамен. Студенты, которые успешно пройдут испытания, получат свидетельство государственного образца, которое даст им возможность работать. И уже этим летом студенты педагогических отрядов отправятся работать в детские лагеря на территории Подмосковья, а также на всероссийские объекты, такие как Артек, Орленок и другие.