«Весна берет свое». Снежный покров в Москве может исчезнуть уже через 10 дней

По прогнозам специалистов Гидрометцентра, Москва может полностью избавиться от снежных заносов уже в последних числах марта. Такую перспективу в интервью РИА Новости обрисовала заведующая лабораторией ведомства Людмила Паршина.

«Снег тает, если по станции ВДНХ ориентироваться, примерно на 3-4 сантиметра в сутки. Если его сейчас около 40 сантиметров, то примерно дней через 10, то есть к концу марта», — пояснила Паршина.

Пятничная погода в столице побила достижение 24-летней давности. По данным Гидрометцентра, температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднялась до 13,8 градуса тепла. Прежний максимум был зафиксирован в 2002 году и составлял 11,5 градуса.

Ранее сообщалось о том, что жителей Подмосковья заставят платить за выезд на лед.