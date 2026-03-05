Весна отменяется: синоптики объявили о возвращении 17-градусных морозов в Москву

Фото: [ Иней на рябине в морозный зимний день в Подмосковье/Медиасток.рф ]

После короткого периода комфортной погоды в столицу вернутся зимние холода. В предстоящие выходные температура воздуха в Москве может упасть до минус 17 градусов.

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие выходные. Как сообщил aif.ru ведущий специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, после относительно теплой рабочей недели произойдет стремительное понижение температуры воздуха. По прогнозам метеоролога, ночью столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.

В дневные часы 8 и 9 марта температурный фон также останется зимним. По словам синоптика, воздух не прогреется выше минус 6-11 градусов. Это ниже климатической нормы для первого весеннего месяца.

Помимо морозов, москвичам стоит подготовиться к возобновлению снегопадов. Ильин пояснил, что рабочие дни обойдутся без существенных осадков, однако уже в субботу небо над столицей затянет облаками и начнется снег. Причиной похолодания и осадков станет циклон, который принесет в регион арктические воздушные массы.