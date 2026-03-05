Весна-убийца: паводки массово принесут в Россию тиф и гепатит А

Весеннее таяние рекордных сугробов может обернуться не только потопами, но и вспышками опасных заболеваний. Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, какие инфекции угрожают россиянам при контакте с паводковыми водами.

Стремительное таяние снега в столичном регионе несет не только угрозу подтоплений, но и серьезные эпидемиологические риски. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с 360.ru объяснил, что паводковые воды представляют собой опасную смесь, способную стать причиной заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями. По словам специалиста, сама по себе талая вода безвредна, однако при смешивании с канализационными стоками она насыщается патогенами.

Медик предупреждает о высокой вероятности распространения кишечных инфекций, передающихся от человека или животных. Если загрязненная вода попадет на продукты питания или руки во время готовки, резко возрастает риск заражения брюшным тифом, дизентерией, гепатитами А и Е, а также ротавирусом и энтеровирусом. Помимо этого, контакт с водой из паводков может привести к туляремии, лептоспирозу, сальмонеллезу и паратифу.

Вознесенский перечислил симптомы, при которых необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Среди них высокая температура, тошнота и рвота, мышечные и головные боли, носовые кровотечения, общая слабость, озноб, диарея и появление крови в моче. Инфекционист подчеркнул, что заболевания могут протекать в разной форме — от легкой до крайне тяжелой, требующей срочной госпитализации. Животные, контактирующие с паводковыми водами, также находятся в зоне риска и могут заболеть иерсиниозом, листериозом или геморрагической лихорадкой.

Чтобы обезопасить себя, специалист советует россиянам употреблять только кипяченую воду, тщательно мыть руки и части тела, соприкасавшиеся с талой водой, использовать антисептики, а также запретить детям игры в зонах возможного подтопления и не применять паводковую воду для хозяйственных нужд.