Весна ускорилась: в Балашихе заметили первых работающих бабочек

В городском округе вместе с первоцветами проснулись насекомые. Местные жители делятся в соцсетях кадрами порхающих крапивниц, которые вышли из зимней спячки на две недели раньше обычного, пишет REGIONS .

Специалисты национального парка «Лосиный остров» пояснили, что обычно эти крылатые создания начинают летать в апреле, но аномально теплый март ускорил природные процессы. Резкий скачок дневных температур стал сигналом к пробуждению. По словам экспертов, крапивницы способны переносить холода в состоянии анабиоза, а с приходом тепла их организм быстро восстанавливает активность.

Название насекомых напрямую связано с их пищевыми пристрастиями. Гусеницы этих бабочек развиваются исключительно на крапиве, которая служит для них единственным кормовым растением. При этом взрослые особи приносят ощутимую пользу экосистеме, уступая по эффективности опыления только пчелам.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сильных заморозков в регионе не предвидится. Это значит, что раннее пробуждение не навредит популяции, и насекомые смогут беспрепятственно завершить свой жизненный цикл.