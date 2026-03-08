Весна в тюльпанах: в парке Талалихина поздравили женщин Подольска с 8 Марта

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске сегодня было особенно многолюдно. И дело не только в первых по-настоящему теплых лучах солнца. Активисты «Волонтеров Подмосковья» и «Подольского союза молодежи» устроили настоящий праздник для жительниц и гостей округа, поздравив их с Международным женским днем.

Главным оружием добра стали тюльпаны. Их вручали каждой женщине, которая оказывалась в парке — независимо от возраста и рода занятий. Акция, по задумке организаторов, должна была создать то самое весеннее настроение, которого так ждут после долгой зимы. И судя по реакции, задумка удалась.

«Это было так неожиданно и безумно приятно! Тюльпаны — настоящий символ весны, они словно принесли с собой первое по-настоящему теплое солнце. Огромное спасибо ребятам-волонтерам за то, что подарили нам сегодня столько искренних улыбок и тепла», — поделилась жительница Подольска Елена.

Организаторы не собирались останавливаться на достигнутом. Акция в парке Талалихина стала частью большой праздничной программы округа, призванной напомнить: 8 Марта — это день, когда каждая женщина должна чувствовать себя особенной. Даже если она просто вышла на прогулку.

Ранее сообщалось, что акция «Вам, любимые» к 8 марта прошла в пяти округах Подмосковья.