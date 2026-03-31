Весной люди теряют силы и настроение меняется: с чем связаны такие странные колебания

Весна традиционно считается временем перемен и контрастов. Световой день увеличивается, солнце начинает греть, настроение улучшается, однако вместе с этим часто возникает чувство усталости и апатии. Заведующая психоневрологическим отделением Красногорской клинической больницы Елена Кунаковская объяснила, почему весной люди быстрее устают и почему их эмоциональное состояние может резко меняться, пишет REGIONS .

По мнению врача, ключевую роль в сезонной нестабильности играет перестройка гормональной системы организма. Изменение светового режима влияет на гипоталамо-гипофизарную систему, что вызывает так называемый «гормональный шторм». В результате у психически здоровых людей настроение может резко колебаться: эйфория сменяется апатией всего за несколько часов.

Причины апатии, по словам Кунаковской, связаны с физиологическим истощением организма к концу зимы. Запасы витаминов снижаются, организм устает, и человеку становится трудно радоваться. Весной также чаще обостряются хронические заболевания и психоэмоциональные состояния. У людей с биполярным расстройством часто случаются переходы в маниакальную фазу, а у пациентов с шизофренией и тяжелыми депрессиями повышается риск рецидивов.

Доктор выделила основные признаки весенней хандры: сонливость, снижение концентрации, ощущение, что невозможно «успевать за весной». Для облегчения состояния она рекомендует соблюдать режим сна, постепенно увеличивать физическую активность без чрезмерных нагрузок, проводить больше времени на дневном свету и при необходимости принимать витамины после консультации с терапевтом.